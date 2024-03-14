Manisa FK'da Lima dönüyor

1'inciLig'de son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek kötü gidişata son veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın en golcü oyuncusu Sandro Lima'nın cezası sona erdi. 2 hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Sakaryaspor ve Ümraniyespor müsabakalarında takımdaki yerini alamadı. Yaz döneminde transfer edilen 33 yaşındaki Lima 24 maça çıkıp 7 gol atarak en fazla katkı üreten futbolcu oldu. Toplam 1734 dakika sahada kalan Lima 3 de asist yapmayı başardı. Bu hafta Çorum FK deplasmanına çıkacak Manisa FK'da Lima görev verilmesi halinde forma giyebilecek.