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        Manisa FK'da Lima dönüyor

        1'inciLig'de son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek kötü gidişata son veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın en golcü oyuncusu Sandro Lima'nın cezası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:40
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        Manisa FK'da Lima dönüyor
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        1'inciLig'de son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek kötü gidişata son veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın en golcü oyuncusu Sandro Lima'nın cezası sona erdi. 2 hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Sakaryaspor ve Ümraniyespor müsabakalarında takımdaki yerini alamadı. Yaz döneminde transfer edilen 33 yaşındaki Lima 24 maça çıkıp 7 gol atarak en fazla katkı üreten futbolcu oldu. Toplam 1734 dakika sahada kalan Lima 3 de asist yapmayı başardı. Bu hafta Çorum FK deplasmanına çıkacak Manisa FK'da Lima görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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