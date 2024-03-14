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        "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Manisa'da başladı

        Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:27
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        "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Manisa'da başladı
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        Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde ilgi gördü.

        Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı

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