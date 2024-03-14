Salihli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı kadınların fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen iki eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. (59) tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu 3 kadının, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.
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