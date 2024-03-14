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        Salihli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:08
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        Salihli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı kadınların fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen iki eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. (59) tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yabancı uyruklu 3 kadının, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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