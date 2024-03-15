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        Manisa potada zorlu deplasmanda

        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup olarak puan tablosunda beşinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın ligde ve Euroleague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:41
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        Manisa potada zorlu deplasmanda
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup olarak puan tablosunda beşinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın ligde ve Euroleague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da start alacak. Manisa ekibi ligde 22 haftada 12 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korurken, hafta içinde Euroleague'de Valencia engelini 30 sayı farkla 118-88 aşıp sükse yapan Fenerbahçe ise ligde çıktığı 22 maçın 19'unu kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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