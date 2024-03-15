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        Manisa'da ahırın çatısında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde ahırın çatısına çıkan ve kiremitlerin çökmesi sonucu mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:06
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        Manisa'da ahırın çatısında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde ahırın çatısına çıkan ve kiremitlerin çökmesi sonucu mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Çelikli Mahallesi'nde otlanmak üzere bahçeye bırakılan inek, ahırın zeminle aynı seviyedeki çatısının üzerine tırmandı.

        Çatının üzerindeki kiremitlerin çökmesi sonucu inek, mahsur kaldı.

        İneği bulunduğu yerden çıkaramayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, bina zeminine yaklaşık 1 metre yükseklikte mahsur kalan ineği, çatı kaplamalarını sökerek kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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