Manisa'da ahırın çatısında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Manisa'nın Salihli ilçesinde ahırın çatısına çıkan ve kiremitlerin çökmesi sonucu mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ahırın çatısına çıkan ve kiremitlerin çökmesi sonucu mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Çelikli Mahallesi'nde otlanmak üzere bahçeye bırakılan inek, ahırın zeminle aynı seviyedeki çatısının üzerine tırmandı.
Çatının üzerindeki kiremitlerin çökmesi sonucu inek, mahsur kaldı.
İneği bulunduğu yerden çıkaramayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, bina zeminine yaklaşık 1 metre yükseklikte mahsur kalan ineği, çatı kaplamalarını sökerek kurtardı.
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