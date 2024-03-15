Salihli'de motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi

Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek ile 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Temel Hakimiyet Eğitmeni Caner Akçakaya tarafından verilen eğitimde güvenli sürüşte dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG iş birliğinde, ilçedeki 20 motokuryeye eğitim verildi.

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