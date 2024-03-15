DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Bu memleket yeter ki ehil ve namuslu insanların elinde olsun. Türkiye'nin kaynaklarıyla çok daha büyük işlerin başarılabileceği kanaatindeyiz" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçim çalışmaları kapsamında Manisa'ya geldi. Şehzadeler ilçesinde ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Uysal, daha sonra cuma namazı için Hatuniye Camisi'ne geçti. Burada seçim çalışmaları için kente gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile karşılaşan Uysal, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte cuma namazı kıldı. Cuma namazı sonrası esnaf ziyareti yapan Uysal, yaptığı açıklamada, "Türkiye, bugün derin krizler yaşıyor ama adını koyamıyor. Yaşanan krizler, memleketin can yakıcı meselelerine çözüm üretmemesinden kaynaklı meseleler. İşte bugün sokakta karşılık buluyor. Emeklilerimiz de şikayetçi, esnaflarımız da şikayetçi. Türk köylüsü ve çiftçisi de şikayetçi" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK İŞLERİN BAŞARILABİLECEĞİ KANAATİNDEYİZ'

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda bilerek ve istenerek Türkiye'de, Türk köylüsü ve çiftçisi başta olmak üzere esnaflarımız tasfiye süreciyle muhatap oldular. 'Yoksulluğa mahkum edilip, metropollere göç edilsin, sosyal yardımlarla nefes alıp versin' istenen bir anlayış var. Böyle bir anlayışa itirazımız var. Bir itirazın içerisinden geliyoruz. Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Bu memleket yeter ki ehil ve namuslu insanların elinde olsun. Türkiye'nin kaynaklarıyla çok daha büyük işlerin başarılabileceği kanaatindeyiz. Bilerek ve istenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağışıklık sistemi çökertildi. 'Devleti ele geçireceğiz' diyerek çıkanlar, nasıl 15 Temmuz'da FETÖ'yle beraber bir darbe teşebbüsünde muhatap yapmışsa, bugün daha büyük kırılmalara sebebiyet veriyor. Suriye'de atılan yanlış adımların milyonlarca sığınmacıyı, Türkiye'yi karşı karşıya bıraktılar. Şimdi sanki hiçbir şey yokmuş gibi muhalefeti suçlar haldeler. O açıdan söyleyecek sözleri bitmiştir, yalanları da bitmiştir."