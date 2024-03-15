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        Ali Babacan: Hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz; unutmayalım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:50
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        Ali Babacan: Hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz; unutmayalım. Kırmızı kart bir sonraki seçimde. İktidar değişeceği zaman, kırmızı kart gösterilecek" dedi.

        Ali Babacan, 31 Mart yerel seçimleri çalışması kapsamında Manisa'ya geldi. Babacan'a DEVA Partisi Manisa Milletvekili Semra Aliye Kavaf da eşlik etti. Babacan, il binası girişinde çiçekle karşılandı, daha sonra güvercin uçurdu. Ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan, cuma namazı için geldiği Hatuniye Camisi'nde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile karşılaştı. İki lider, birlikte namazlarını kıldı.

        'MUTLAKA BİR SARI KART OLMALIDIR'

        Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Babacan, "Özellikle emeklilerin tüm Türkiye'de büyük feryat ettiği bir dönemden geçiyoruz. Şu an Türkiye'de emekli maaşı ile geçinmek imkansızlaştı. Hele hele oturduğu ev kendinin değilse; bir emeklimiz kira ödemek zorunda kalıyorsa, onun temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılaması artık imkansız. Hiç kimse bu iktidara mahkum değil. Güç bizde, irade milletin iradesi. Bu millet, sandıkta millet iradesini açıkça ortaya koyduğu anda; bu hükümet sarı kartı bu sefer görmüş olur. Onun için zaten cebimizde sürekli sarı kart taşırız. Diyoruz ki seçimlerden çıkacak sonuç; mutlaka bir sarı kart olmalıdır. Bunu gösterince, 'Başkan niye kırmızı kart vermiyorsun' diye soruyorlar. Diyorum ki o öbür cebimde saklı. Çünkü hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz; unutmayalım. Kırmızı kart bir sonraki seçimde. İktidar değişeceği zaman, kırmızı kart gösterilecek" dedi.

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