Somaspor - Sarıyer: 1-1
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp play-off umutlarını azaltan Somaspor, evinde Sarıyer'le berabere kalıp kritik kayıp yaşadı: 1-1.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp play-off umutlarını azaltan Somaspor, evinde Sarıyer'le berabere kalıp kritik kayıp yaşadı: 1-1.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Somaspor, Cemil'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Sarıyer 69'uncu dakikada penaltı kazandı, atışı gole çeviren Umut skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puana razı oldu. Somaspor bu skorun ardından 38 puana yükselse de play-off hattının çok uzağında kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Sarıyer ise 30 puan ve averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde yer aldı.
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