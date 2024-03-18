Somaspor'da tepki var

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Somaspor, Play-Off umutlarını oldukça azalttı. Bu beraberliğin ardından galibiyet hasretini 8 maça çıkaran siyah-beyazlılarda taraftarlar müsabaka bitiminde hem yönetime hem de teknik ekibe tepki gösterdi. Kurmayları istifaya davat eden futbolseverlerin protestosu sonrasında gözler yönetim kuruluna çevrildi. Somaspor 31'inci hafta sonunda 38 puanla 11'inci sırada yer alıp, 6'ncı İskenderunspor'un 11 puan gerisine düştü.