Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (2)

        'TÜRKİYEİTTİFAKI'NA DESTEK BEKLİYORUZ'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesindeki halk buluşmasına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'TÜRKİYEİTTİFAKI'NA DESTEK BEKLİYORUZ'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesindeki halk buluşmasına katıldı. Yağan yağmura rağmen konuşmasını sürdüren Özel, “Biz CHP olarak, elbette partimize oy istiyoruz ama bu seçimde karşımızda Cumhur İttifakı var. Biz bir başımızayız diye kimse düşünmesin. Bizim de bir ittifakımız var. O ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı, al bayrağın renkleri. Kırmızı ile beyazdır. Milli takım gol atınca sevinen kim varsa, bizim ittifakımızda. Filenin Sultanları şampiyon olunca sevinen kim varsa, bizim ittifakımızda. Salihli'yi sevenden, Türkiye'yi sevenden, vatanını, milletini, bayrağını sevenden, Türkiye İttifakı'na destek bekliyoruz. Yağmur durdu, Salihlililer buraya akıyor. Gelin, sizinle gurur duyuyorum" dedi.

        Özel, şöyle devam etti:

        "Birileri Türkiye'nin en pahalı suyunu satacak, en pahalı ulaşımını yapacak, sonra gidecekler, birtakım sosyal medya hesapları satın alacaklar, oradan CHP'ye laf söyleyecekler. Bizim milliyetçiliğimize, vatanseverliğimize laf söyleyecekler. Yok efendim, 'CHP gelirse beka sorunu olurmuş.' Bakın buradan açıkça söylüyorum, bu ülke bir kere beka sorunu yaşadı. O beka sorununu yaşadığında ülke tek adamın hataları yüzünden 7 devlet tarafından işgal edildi. Şimdi o zamanların tek adam rejimine özenenler, işgal donanmasının önüne kırmızı halı seriyorlardı, şimdi birileri onların peşinden gidiyor. Oysa bizim peşinden gittiğimiz, işgal donanmasına bakıp da 'Geldikleri gibi gidecekler' diyordu. Çok net bir şey söyleyeyim, günün biri gelir de bu ülkede yine bir beka sorunu olursa, Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil, Çanakkale'de Conkbayırı'nda dedeleri kefensiz yatanlar korur bu memleketi." Ersan ERDOĞAN- Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 78-70
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 78-70
        CHP Genel Başkanı Özel Manisa'nın Soma ilçesinde halk buluşmasına katıldı:
        CHP Genel Başkanı Özel Manisa'nın Soma ilçesinde halk buluşmasına katıldı:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasından "korsan servis" uyarısı
        Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasından "korsan servis" uyarısı
        Manisa'da devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'da devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı