Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (2)

'TÜRKİYEİTTİFAKI'NA DESTEK BEKLİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesindeki halk buluşmasına katıldı. Yağan yağmura rağmen konuşmasını sürdüren Özel, “Biz CHP olarak, elbette partimize oy istiyoruz ama bu seçimde karşımızda Cumhur İttifakı var. Biz bir başımızayız diye kimse düşünmesin. Bizim de bir ittifakımız var. O ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı, al bayrağın renkleri. Kırmızı ile beyazdır. Milli takım gol atınca sevinen kim varsa, bizim ittifakımızda. Filenin Sultanları şampiyon olunca sevinen kim varsa, bizim ittifakımızda. Salihli'yi sevenden, Türkiye'yi sevenden, vatanını, milletini, bayrağını sevenden, Türkiye İttifakı'na destek bekliyoruz. Yağmur durdu, Salihlililer buraya akıyor. Gelin, sizinle gurur duyuyorum" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Birileri Türkiye'nin en pahalı suyunu satacak, en pahalı ulaşımını yapacak, sonra gidecekler, birtakım sosyal medya hesapları satın alacaklar, oradan CHP'ye laf söyleyecekler. Bizim milliyetçiliğimize, vatanseverliğimize laf söyleyecekler. Yok efendim, 'CHP gelirse beka sorunu olurmuş.' Bakın buradan açıkça söylüyorum, bu ülke bir kere beka sorunu yaşadı. O beka sorununu yaşadığında ülke tek adamın hataları yüzünden 7 devlet tarafından işgal edildi. Şimdi o zamanların tek adam rejimine özenenler, işgal donanmasının önüne kırmızı halı seriyorlardı, şimdi birileri onların peşinden gidiyor. Oysa bizim peşinden gittiğimiz, işgal donanmasına bakıp da 'Geldikleri gibi gidecekler' diyordu. Çok net bir şey söyleyeyim, günün biri gelir de bu ülkede yine bir beka sorunu olursa, Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil, Çanakkale'de Conkbayırı'nda dedeleri kefensiz yatanlar korur bu memleketi." Ersan ERDOĞAN- Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),