Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Demirci'de ziyaretlerde bulundu

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 03.03.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Demirci'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Menderes Bulvarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ergün, Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde 400 ton gübre dağıtımını gerçekleştirdi.

        Ergün, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından Atıf Akın Caddesi'nde pazar esnafıyla buluştu.

        Ziyaretlerinde çocuklara hediyeler veren Ergün, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde çalışmalarını ve projelerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (3)
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (3)
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde halk buluşmasına katıl...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde halk buluşmasına katıl...
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (2)
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor (2)
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor
        Özgür Özel: Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 78-70
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 78-70