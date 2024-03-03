Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Demirci'de ziyaretlerde bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Menderes Bulvarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ergün, Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde 400 ton gübre dağıtımını gerçekleştirdi.
Ergün, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından Atıf Akın Caddesi'nde pazar esnafıyla buluştu.
Ziyaretlerinde çocuklara hediyeler veren Ergün, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde çalışmalarını ve projelerini anlattı.
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