Manisa FK ateşle oynuyor

1'inci Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Manisa Futbol Kulübü aylardır süren kötü gidişi durduramadı, düşme hattındaki takımların nefeslerini ensesinde hissetmeye başladı. Deplasmanda Sakaryaspor'a da 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 7 maçta sadece düşme hattında dibe demir atan Giresunspor'u evinde yenebildi. Ligde 25 maçta 28 puan toplayabilen 13'üncü sıradaki Manisa ekibinde bu sezon görev yapan 3 farklı teknik direktör de takıma çare olamadı. Manisa'da Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'nün ardından devre arasında takımı devralan Mustafa Dalcı, 8 maçı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle geçti. Dalcı, Sakarya önünde kötü oynamadıklarını, buldukları pozisyonları değerlendirseler skorun farklı olacağını söyledi.