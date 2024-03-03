Manisa FK ateşle oynuyor
1'inci Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Manisa Futbol Kulübü aylardır süren kötü gidişi durduramadı, düşme hattındaki takımların nefeslerini ensesinde hissetmeye başladı.
1'inci Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Manisa Futbol Kulübü aylardır süren kötü gidişi durduramadı, düşme hattındaki takımların nefeslerini ensesinde hissetmeye başladı. Deplasmanda Sakaryaspor'a da 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 7 maçta sadece düşme hattında dibe demir atan Giresunspor'u evinde yenebildi. Ligde 25 maçta 28 puan toplayabilen 13'üncü sıradaki Manisa ekibinde bu sezon görev yapan 3 farklı teknik direktör de takıma çare olamadı. Manisa'da Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'nün ardından devre arasında takımı devralan Mustafa Dalcı, 8 maçı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle geçti. Dalcı, Sakarya önünde kötü oynamadıklarını, buldukları pozisyonları değerlendirseler skorun farklı olacağını söyledi.
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