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        Viyadükten düşen otomobilin sürücüsü öldü

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, viyadükten düşen otomobilin sürücüsü Mertcan Güler (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:20
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        Viyadükten düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, viyadükten düşen otomobilin sürücüsü Mertcan Güler (26), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Musalar Yeniköy bölgesinde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan Mertcan Güler'in kullandığı 77 ES 471 plakalı otomobil viyadükten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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