Manisa'ya potada yan bakılmıyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor liderlik mücadelesi veren Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Güçlü rakibini Muradiye Spor Salonu'ndaki taraftarının desteğiyle 78-70 yenen Manisa BŞB, 21 haftada 12 galibiyetle puan tablosunda 5'inci sıradaki yerini korudu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki 2 yıllık tarihinin en skorer ve en çok asist yapan oyuncusu olan Meksikalı guard Pako Cruz, Beşiktaş maçında yeşil-beyazlı kulüpte bin sayı barajını geçti.