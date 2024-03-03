Manisa'ya potada yan bakılmıyor
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor liderlik mücadelesi veren Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor liderlik mücadelesi veren Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Güçlü rakibini Muradiye Spor Salonu'ndaki taraftarının desteğiyle 78-70 yenen Manisa BŞB, 21 haftada 12 galibiyetle puan tablosunda 5'inci sıradaki yerini korudu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki 2 yıllık tarihinin en skorer ve en çok asist yapan oyuncusu olan Meksikalı guard Pako Cruz, Beşiktaş maçında yeşil-beyazlı kulüpte bin sayı barajını geçti.
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