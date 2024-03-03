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        Manisa'ya potada yan bakılmıyor

        Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor liderlik mücadelesi veren Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:52
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        Manisa'ya potada yan bakılmıyor
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        Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor liderlik mücadelesi veren Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Güçlü rakibini Muradiye Spor Salonu'ndaki taraftarının desteğiyle 78-70 yenen Manisa BŞB, 21 haftada 12 galibiyetle puan tablosunda 5'inci sıradaki yerini korudu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki 2 yıllık tarihinin en skorer ve en çok asist yapan oyuncusu olan Meksikalı guard Pako Cruz, Beşiktaş maçında yeşil-beyazlı kulüpte bin sayı barajını geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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