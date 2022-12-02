Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde 156 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.Y. (29), işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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