Manisa’da yeniden yaptırılan Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı

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MANİSA (AA)- Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için 2020'de yıkımı gerçekleşen Manisa İmam Hatip Lisesi'nin yerine yaptırılan Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, il genelinde tüm okulların elden geçirdiklerini, bir kısmının depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılıp yeniden yapıldığını söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da kentte son 20 yıl içinde 4 bin 673 derslik yaptıklarını kaydetti.



AK Parti döneminde eğitim alanında da yeni binalara kavuşulduğunu belirten Baybatur, "Bu okulun ayrı bir özelliği var. Bu okuldan biz mezun olduk. Güzel bir eğitim dönemi yaşadım, zulümler de gördük. Katsayı meseleleri de yaşandı. Hocalarımız bize evlatları gibi sahip çıkıyordu." diye konuştu.



Baybatur, FETÖ'nün bu okulu da ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "unun kavgasını yapmış insanlarız. Bu okula el süremezsiniz dedik. Bu okul yapılırken Arif Çeler hocamıza vefa göstermek istedik ve ismini ilelebet yaşatmak istedik." dedi.



Konuşmalardan sonra okunan duanın ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Manisa İmam Hatip Lisesi’nde 1985-1994 yıllarında müdürlük yapan ve 2020'de hayatını kaybeden ve ismi okula verilen Arif Çeler’in eşi ve oğlu da katıldı.



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