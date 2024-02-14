Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada İ.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü İ.K. ve beraberindeki İ.M. (41) yaralandı.

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