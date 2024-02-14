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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:09
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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Delemenler Mahallesi'nde İ.Ç'nin (19) kullandığı 35 MHZ 12 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek İ.K. (46) idaresindeki 34 FJH 092 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 35 MHZ 12 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

        Kazada İ.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü İ.K. ve beraberindeki İ.M. (41) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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