Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da granit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde granit üreten fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 08:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da granit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde granit üreten fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Somaspor – Arnavutköy Belediyespor: 1-3
        Somaspor – Arnavutköy Belediyespor: 1-3
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa FK'da Taner Taşkın'dan tepki var
        Manisa FK'da Taner Taşkın'dan tepki var
        Manisa Basket nefes aldı
        Manisa Basket nefes aldı