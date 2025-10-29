Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        Manisa'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:04
        Demirci ilçesindeki tören Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı stadında gerçekleşti. Kaymakam Fatih Bayram öğrencileri ve halkın bayramını kutladı.

        Kaymakam Fatih Bayram'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından öğrenciler müzikli gösteri ve şiirlerini okudu.

        Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu öğrencileri bedenleri ile gösteriler kapsamında stada 102 ve Ay Yıldız koreografisini çizdi

        - Turgutlu

        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Selami Kapankaya, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Saygın Gençer ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve öğrenci gruplarının gösterisi yapıldı.

        Kutlamalar Atatürk Bulvarı üzerinden okullar ve törene katılanların geçit töreni ile sona erdi.

        Cumhuriyetin ilanın ilk yıllarında Turgutlu'da yapımına başlanan 1926-1927 yılında eğitime başlanan Cumhuriyet Anaokulunda minik öğrenciler Cumhuriyet bayramı için özel tören düzenledi.

        - Salihli

        Salihli Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, Cumhuriyet'in milletin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitleri rahmetle andı.

        Programa ilçe protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kutlamalarda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, şiir, oratoryo, bando ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        - Soma

        Soma'da Nazım Yavuz Stadyumunda gerçekleştirilen törende öğrencilerin kortej eşliğinde stada girmesiyle başlayan programda Kaymakam Ünal Koç, Garnizon Komutanı Binbaşı Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Sercan Okur katılımcıların bayramını kutladı.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, halk oyunları, şiirler, bayrak ve askeri gösterilerin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

        - Alaşehir

        Alaşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Albay Atilla Yeşiltepe ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı.

        Programda şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve halk oyunları sahnelendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

