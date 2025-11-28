Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da traktörün çarptığı çocuk öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:40
        Manisa'da traktörün çarptığı çocuk öldü
        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Baharlar Mahallesi'ndeki bağda çalışan B.T'nin (28) kullandığı 20 YU 928 plakalı traktör, Emirhan Bağcı'ya (3) çarptı.

        Bağcı'nın ağır yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Traktör sürücü gözaltına alındı.

