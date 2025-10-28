Manisa'da sırtından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde O.K. (29) ile E.K. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K, bıçakla sırtından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.K, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli O.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
