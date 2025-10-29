Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Demirci Prestij Caddesi'ndeki Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımının eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar sürdü.
Fener alayına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi.
Demirci Belediyesi, fener alayına katılanlara Türk bayrağı hediye etti.
