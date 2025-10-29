Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Demirci Prestij Caddesi'ndeki Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımının eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar sürdü.

Manisa’nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

