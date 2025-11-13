Manisa'da binadan düşen kediyi polis kurtardı

Binadan düşen kedi, polis memurunun koluna çarptı. Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüş hızını azaltarak zemine çarpmasını önledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.