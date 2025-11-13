Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da binadan düşen kediyi polis kurtardı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde binanın ikinci katından düşen bir kedi, polis memurunun hızlı hamlesiyle yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:48 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da binadan düşen kediyi polis kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde binanın ikinci katından düşen bir kedi, polis memurunun hızlı hamlesiyle yara almadan kurtuldu.

        Mithatpaşa Caddesi'ndeki Salihli Devriye Ekipler Amirliği'nin yanındaki binada mahsur kalan kediyi fark eden polisler, hayvanın hareketlerini izleyerek caddede tedbir aldı.

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, düşme ihtimaline karşı kediyi yakalamak amacıyla şapkasını çıkararak pozisyon aldı.

        Binadan düşen kedi, polis memurunun koluna çarptı. Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüş hızını azaltarak zemine çarpmasını önledi.

        Yara almadan kurtulan kedi, korkuyla bölgeden uzaklaştı.

        O anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        2'nci kattan düşen kediyi polis kurtardı; o anlar kamerada
        2'nci kattan düşen kediyi polis kurtardı; o anlar kamerada
        Manisa'da 2025 sonuna kadar 3,1 milyon fidan toprakla buluşacak
        Manisa'da 2025 sonuna kadar 3,1 milyon fidan toprakla buluşacak
        Alaşehir'de ilk kez 'Cennet Hurması Festivali' düzenlenecek
        Alaşehir'de ilk kez 'Cennet Hurması Festivali' düzenlenecek
        Salihli'de trafik güvenliğiyle ilgili düzenlemeler anlatıldı
        Salihli'de trafik güvenliğiyle ilgili düzenlemeler anlatıldı
        Sarıgöl'de üzüm fiyatları dibe vurdu
        Sarıgöl'de üzüm fiyatları dibe vurdu
        Okul bahçesine parke döşenmeye başladı
        Okul bahçesine parke döşenmeye başladı