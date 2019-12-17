Manisa FK’dan amatör kulüplere işbirliği çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa FK’dan amatör kulüplere işbirliği çağrısı

İHA

Manisa Futbol Kulübü, Manisa futbolunun altyapıdan başlayarak kalkınması ve daha ileri noktalara taşınması amacıyla amatör kulüplerle ortaklaşa yapılabilecek çalışmaları ve projeleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Manisa futbolunun paydaşlarının yoğun katılım sağladığı toplantıda Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, kulüp olarak hayata geçirmeyi planladıkları ve katılımcıların fikirleriyle daha da çeşitlendirilecek olan projeler hakkında kulüp yöneticilerine bilgiler verdi.

Manisa FK’dan amatör kulüplere işbirliği çağrısı

Manisa Futbol Kulübü, Manisa futbolunun altyapıdan başlayarak kalkınması ve daha ileri noktalara taşınması amacıyla amatör kulüplerle ortaklaşa yapılabilecek çalışmaları ve projeleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Manisa futbolunun paydaşlarının yoğun katılım sağladığı toplantıda Manisa Futbol Kulübü CEO’su Levent Devrim, kulüp olarak hayata geçirmeyi planladıkları ve katılımcıların fikirleriyle daha da çeşitlendirilecek olan projeler hakkında kulüp yöneticilerine bilgiler verdi.
Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Manisa FK Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Kulüp CEO’su Levent Devrim, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, TÜFAD Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, ASKF Manisa Şube Başkanı Erol Timur, Yunusemre Belediyespor, 1975 Maltaspor, Salihlispor, Akhisar Yıldırımspor, Soma 301 Karaelmasspor, Soma Zaferspor, Saruhanlı Belediyespor, Murat Germen, Merkez Efendi Gençlik ve Spor Kulübü, Horozköy Gençlik ve İhtisas Spor, Manisa Yörükspor, Manisa Galataspor, Çobanisaspor, Donatımspor, Nurlupınar, Turgutlu Egeli Spor, Şehzadeler Sekiz Eylül Spor, Salihli Poyrazdamlarıspor, Sancaklı Bozköy, Karaköyspor olmak üzere 20 kulübün başkan, yönetici ve teknik sorumluları katıldı.

Devrim, projeler hakkında bilgilendirdi
Toplantının açılış konuşmasını Kulüp CEO’su Levent Devrim yaptı. Manisa futbolunun gelişmesi ve yetenekli oyuncuların iyi noktalara taşınması için amatör spor kulüplerinin önemine değinen Devrim, kulübün üzerinde çalıştığı projeler hakkında bilgiler verdi.
Devrim, “Bilindiği üzere Manisa amatör spor kulüplerinden yetişen oyuncular Türkiye’de diğer profesyonel kulüpler tarafından genç yaşlarda amatör olarak transfer edilmektedir. Şu an Türkiye’de birçok profesyonel kulüpte ilimiz amatör takımlarından çıkarak profesyonel futbolcu olarak spor yaşamlarını sürdüren çocuklarımız bulunmaktadır. Manisa Futbol Kulübü’nde Manisa amatöründen yetişmiş oyuncuları izlemeyi başta Başkan ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere futbola gönül veren tüm futbolseverler istemektedir. Dolayısıyla bizler altyapımız derken sadece kendi yaş gruplarımızı değil ilimizin bütün amatör spor kulüplerini altyapımız olarak ifade etmekteyiz. Uygulayacağımız projeler ile yetenekli sporcular kulübümüze kazandırılırken amatör spor kulüplerimizin maddi ve manevi desteklenmesi ve yaşamlarını sürdürmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

‘Futbol Okulları’ Projesi
Kulüp CEO’su Levent Devrim, projeleri başlıklar halinde sıraladı. İlk olarak futbol okulları projesine değinen Devrim, “Bu projemizi tüm çocukları futbol ile buluşturacağımız bir sosyal proje olarak görmekteyiz. Hiçbir kar amacı gütmeden çok cüzi bir rakamla hizmet vererek sosyoekonomik açıdan zor durumda olan çocuklarımızı dahi bu çalışmanın içerisine alacağız. Öncelikle Manisa merkez ilçelerinde tespit ederek anlaşma yaptığımız sahalarda 1500 öğrenci hedefi ile 12 ay boyunca eğitim vermeyi düşünüyoruz. Futbol okullarımızı merkez ilçelerimiz (Şehzadeler Yunusemre) dışına taşımayı düşünmüyoruz. Futbol okullarımız sadece Manisa Futbol Kulübü elit ve akademi yaş gruplarının oyuncu kaynağı olmayacak buradan amatör kulüplere yönlendirilerek gelişimleri takip edilecektir” diye konuştu.
Manisa Futbol Kulübünün hazırladığı ‘Ayni ve Nakdi Yardım Projesi, Transfer ve İşbirliği Anlaşma Projesi, Transfer Anlaşması, İşbirliği Anlaşması, Duyum ve Tespit Projesi, Eğitim Desteği Projesi, Kaleci Departmanı Projesi, Gelişim Turnuvaları Projeleri hakkında bilgiler veren Devrim, Manisa futbolunun gelişimi için daha çok çalışacaklarının mesajını verdi.
Kulüp CEO’su Levent Devrim’in konuşmasının ardından toplantıya katılan yönetici ve futbol adamları, fikir görüş ve önerilerini sundu. Çalışmaların sıklaştırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

MANİSA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 ...
Eve tombala baskını
YEREL HABERLER Eve tombala baskını
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele ...
Manisa’da büyük temizlik seferberliği Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi tarafından şehirde temizlik seferberliği başlatıldı Proje kapsamında şehrin daha temiz tutulması ve doğanın korunması için vatandaşlarla işbirliği yapılacak
YEREL HABERLER Manisa’da büyük temizlik seferberliği Manisa’nın ...
Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Diyaliz hastalarını taşıyan araç ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyaliz hastalarını taşıyan araç ile ticari araç ...
Yunusemreli judocular madalyaları topladı
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular madalyaları topladı
Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre’yi anlattı
YEREL HABERLER Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre’yi ...
Demirci’de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira destek
YEREL HABERLER Demirci’de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira ...
Kula'da tombala operasyonu
YEREL HABERLER Kula'da tombala operasyonu
Manisa sis etkili oldu
YEREL HABERLER Manisa sis etkili oldu
Manisa FK tura inanıyor
YEREL HABERLER Manisa FK tura inanıyor
Selendi’de ‘Manep 2023’ün Tanıtım Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Selendi’de ‘Manep 2023’ün Tanıtım Toplantısı yapıldı
Manisa FK’da gözler kupa maçına çevrildi
YEREL HABERLER Manisa FK’da gözler kupa maçına çevrildi
Kırtık Deresi 10 ayda yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Kırtık Deresi 10 ayda yeniden düzenlendi
Şehidin adı okul gazetesinde de yaşayacak
YEREL HABERLER Şehidin adı okul gazetesinde de yaşayacak
Selendi'ya yüksekokul kazandırmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Selendi'ya yüksekokul kazandırmak için seferber ...
Okul kantinlerinde ‘şırınga’ denetimi 2 çocuğun ölümüne neden olan ‘Şırınga çikolata’ya denetleme
YEREL HABERLER Okul kantinlerinde ‘şırınga’ denetimi 2 çocuğun ...
Başkan Besim Dutlulu, esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Besim Dutlulu, esnafın sorunlarını dinledi
Manisa, Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Manisa, Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev ...
Akhisar’da yerli tohumlar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Akhisar’da yerli tohumlar toprakla buluşuyor
Mesleğini, minyatür semer yaparak yaşatıyor
YEREL HABERLER Mesleğini, minyatür semer yaparak yaşatıyor
Salihli’nin sultanları devreyi galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları devreyi galibiyetle kapattı
Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X