Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisar Belediyesinden çocuklara kar sürprizi Akhisar’da kar sevinci böyle yaşandı Alkışlar Akhisar ...

İHA

Uzun yıllardır kar hasreti çeken Akhisarlılar, Akhisar Belediyesinin kent merkezinde düzenlediği kar etkinliği ile doyasıya eğlendi. Karı gören büyük küçük herkes alana akın ederek kartopu oynadı.

Akhisar Belediyesi hizmet binasının yanındaki otopark alanında, Akhisarlı çocuklara jest yapan Akhisar Belediyesi, yıllardır kar görmeyen çocukları kar ile buluşturdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun jestiyle eğlenen Akhisarlılar etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Akhisar Belediyesince, kar yağışının etkili olduğu Dağdere Mahallesi’nin yüksek kesimlerinden toplanan 4 kamyon kar kent merkezine taşındı. Kartopu oynayıp kardan adam yapma imkanına kavuşan çocuklara, zaman zaman aileleri de katıldı.

Alanı dolduran 5 bin kişi doyasıya eğlencenin tadını çıkarırken Belediye Başkanı Besim Dutlulu daha sonra yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır şehrimize kar yağmıyordu. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik yapalım istedik. Hiç kar görmeyen çocuklarımıza kar getirdik ve aileleri ile birlikte doyasıya eğlendiler. Akhisar Belediyesi olarak bizim önceliğimiz çocuklarımız; onların mutluluğu. Hizmet anlayışımız içerisinde çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve mutlu olmalarını sağlamak da var. Etkinliğimize katılan, emek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak kar hasretini giderdi. Vatandaşlar, bu etkinlikten dolayı Akhisar Belediyesine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Aralarında ilk kez kar görenlerin de olduğu çocuklar gönüllerince eğlendi.

MANİSA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yunusemre Kent Konseyi gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Konseyi gazetecileri unutmadı
Engellilerden Başkan Dutlulu’ya destek teşekkürü
YEREL HABERLER Engellilerden Başkan Dutlulu’ya destek teşekkürü
Manisa’da otomobil karşı şeride geçip takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da otomobil karşı şeride geçip takla attı: 1 ...
Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut’tan flaş açıklamalar
YEREL HABERLER Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut’tan flaş ...
Somaspor - Halide Edip Adıvarspor: 4-0
YEREL HABERLER Somaspor - Halide Edip Adıvarspor: 4-0
Manisa'da lüks otomobil sahibini buldu
YEREL HABERLER Manisa'da lüks otomobil sahibini buldu
Akhisarspor pazarlıkta
YEREL HABERLER Akhisarspor pazarlıkta
Salihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Salihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Manisa’da yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Mahsur kalan 6 kişiye 2 günde ulaşıldı
YEREL HABERLER Manisa’da yaylada mahsur kalan 6 kişi ...
Manisasporlu genç Mehmet'e dev talipler
YEREL HABERLER Manisasporlu genç Mehmet'e dev talipler
Dev lahana görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Dev lahana görenleri şaşırttı
Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile, uçurumun kenarına sürüklenmiş
YEREL HABERLER Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile, uçurumun ...
Demirci'de 11 branşta spor kursu
YEREL HABERLER Demirci'de 11 branşta spor kursu
Akhisar Belediyesi THM Korosu ilk konserini verdi
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi THM Korosu ilk konserini verdi
Soma’nın geleceği için Başkan Ergün’den destek istediler
YEREL HABERLER Soma’nın geleceği için Başkan Ergün’den destek ...
Demirci’de 50 kişiye e-ticaret sertifikası
YEREL HABERLER Demirci’de 50 kişiye e-ticaret sertifikası
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Veremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılar
YEREL HABERLER Veremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılar
Manisa ekonomisi için güçlerini birleştirecekler
YEREL HABERLER Manisa ekonomisi için güçlerini birleştirecekler
Köpek, kediye annelik yaptı
YEREL HABERLER Köpek, kediye annelik yaptı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazetecilerin gününü ...
Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X