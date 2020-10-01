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Gönüllü okul müdürü ve cami imamı köy çocuklarını EBA ile buluşturdu

DHA

Gönüllü okul müdürü ve cami imamı köy çocuklarını EBA ile buluşturdu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı bir köyde, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için gönüllü bir okul müdürü ve cami imamı iş birliğinde, cami içerisindeki Kur'an kursunda 'EBA destek noktası' kuruldu. 15 öğrencinin faydalandığı EBA destek noktasında, derslerine devam eden öğrenciler, görüntülü de olsa sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Salihli ilçe merkezinde 11 mahalleden taşıma merkezli olarak eğitim veren Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, okulda oluşturulan EBA destek noktasına öğrencilerinin gelememesi üzerine farklı bir yöntem buldu. Okula 15 kilometre mesafedeki Çelikli Mahallesi, Celiller mevkiinde ikamet eden 15 öğrenci için kollarını sıvayan okul müdürü Ateş, kendisi gibi gönüllü Celiller Camii imam hatibi İsa Hazırbulan ile iş birliği yaptı. Okuldaki atıl bilgisayarların tamir ve bakımını yaptıran Ateş, okuldan taşıdığı sıra ve masalarla, cami bahçesinde kullanılmayan Kur'an kursunda EBA destek noktası oluşturdu. Cami imam hatibi Hazırbulan'ın da evinden sağladığı internet erişimi desteğiyle uzaktan eğitim görmeye başlayan öğrencilerin mağduriyeti giderildi. Şu an 15 öğrencinin faydalandığı, ileriki günlerde ise tüm bölgenin faydalanması hedeflenen EBA destek noktasında, derslerine devam eden öğrenciler, görüntülü de olsa sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, okul müdürü ve cami imamına teşekkür etti.
Öğrencilere hizmet etmekten gurur duyan bir eğitim neferi olduğunu dile getiren okul müdürü Yakup Ateş, "Okulum 11 köyden taşıma alan bir taşımalı eğitim kurumu. Ben de bu okulda öğrencilerime hizmet etmekten gurur duyan bir eğitim neferiyim. Biliyorsunuz ülkemiz ve dünya koronavirüs sürecinde, eğitim alanında uzaktan eğitime doğru bir yönelime geçmiş durumda. Biz de uzaktan eğitim çerçevesinde okulumuzda birçok okulda Bakanlığımız tarafından oluşturulan EBA merkezlerinde eğitim vermeye başladık. Öğrencilerim normal eğitim zamanlarında bile rakımlı yerlerden taşımalı olarak geldikleri için okulumuzda oluşturduğumuz EBA merkezine ulaşamıyorlardı. Bizler de biz çözüm üretmek adına saha taramasına başladık. Birçok çalışmalar yaptık. En son çalışmamızı şu an bulunduğumuz mahalle olan Çelikler Mahallesi Celiller mevkiinde yaptık. Cami imam hatibimizi ziyaret ettiğim zaman kendisinin evinde internet olduğunu duyduk. Bunun üzerine kendilerine rica ettim. 'Bu bölgede EBA noktası oluşturabilir miyiz' dedim. O da memnuniyetle kabul etti. Okulumuzdaki atıl durumda olan bilgisayarlarımızı Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Burhan Sağlam aracılığıyla tamir ettikten sonra cami imam hatibimiz ile Celiller mevkiinde bulunan Kur'an kursumuzda, bir EBA noktası kurduk. Şu an 4 bilgisayarımız var. Çocuklarımız bilgisayar ve internet aracılığıyla uzaktan öğretmenlerine ulaşabiliyorlar. Görevimiz çocuklarımıza eğitim öğretimi en güzel şekilde verebilmek ve eğitimi aktarabilmektir. O çocuklar, geleceğimiz bunun farkındayız. Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak bunun en önemli anahtarının eğitim olduğunu bilmek zorundayız. Bizler de eğitimciler olarak sonuna kadar bu konuda mücadele edeceğiz. Ve şu an bu çocuklara burada hizmet vermekten bağlı bulunduğum Milli Eğitim Bakanlığım adına büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.
'ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'
Çocukların eğitimden geri kalmadıklarını görmenin kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren Ateş, "Bulunduğumuz mevkide çocuklarımızın maddi imkanları yetersiz. Evde internetleri yok. Bilgisayarları yok. Telefon aracılığıyla dahi internete bağlanamıyorlar. Biz de proje dahilinde elimizden geleni yapmak zorundayız. Eğitimciler olarak, biz de böyle bir şey düşündük. Çocuklarımıza interneti biz getirdik, çocuklarımıza bilgisayarı biz getirdik. Yeter ki çocuklarımız eğitimden mahrum kalmasınlar. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Çünkü onlar bizim mutluluğumuz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER MUTLU
2'nci sınıf öğrencisi İshak Burak Hazırbulan, "EBA'ya giremiyorduk. Müdürümüz bize bilgisayar getirdi. Oradan bağlanabiliyoruz. Hem arkadaşlarımı hem de öğretmenlerimi görüyorum. Çok mutluyum" dedi.
8'inci sınıf öğrencisi Nurgül Işık da, "Öğretmenlerimizi göremiyorduk. Uzaktan eğitime de katılamıyorduk. Müdürümüz ve imamımız yardım etti. Kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.
Salih Emek de, arkadaşları gibi mutluluğunu dile getirerek, "Köyümüzün imamı ve okul müdürümüz Yakup Ateş sayesinde internete kavuştuk. EBA'ya girdik. Arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi çok özlemiştik. Şimdi artık onları görebiliyoruz. Derslerimizden geri kalmıyoruz. Onlara çok çok teşekkür ediyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞAN
2020-10-01 09:37:29

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