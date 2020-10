Asırlık mezarlığı sarı zambaklar kapladı Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki asırlık mezarlığı kaplayan sarı zambaklar hayran bıraktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Doğuşlar Mahallesinin asırlık mezarlığında her yıl ekim ayının son haftalarında açan sarı zambaklar tüm mezarlığı kaplayarak görsel bir şölen oluşturuyor.

Doğuşlar Mahallesinin asırlık mezarının yıllar önce palamut ağaçlarıyla kaplı olduğunu bu ağaçların aralarında yine sarı zambakların açtığını belirten mahalle sakinlerinden eski muhtar Ahmet Kula, "Bizim mahallemiz çok eski bir yerleşim yeridir. Zamanla buradan vatandaşlarımızın çoğu ilçe merkezine göç etti. Bağları bahçeleri mahallemizde, sabahtan gelirler, çalışırlar, akşam olunca da Sarıgöl’e evlerine giderler. Benim muhtarlığım zamanında burası iki kez yandı. Mezarlık içerisindeki palamut ağaçları yandı. Ama her yıl bu aylarda binlerce sarı zambak çiçeği açmaya devam ediyor. Bu mezarımızın ne zaman buraya yapıldığı belli değil. 150200 yıllık olduğu söylenmekte. Mezar taşlarının çoğu eski ve büyük bir kısmı da sadece taştan. Yeni mezarlarımız mermerden yapılıyor. Yetkililerden tek bir isteğimiz var o da mezarlığımızın etrafının duvar çevrilerek korunması." dedi.

Her geçen gün mahalle nüfusunun azaldığına dikkat çeken Ahmet Kula, mahallelerin çok eskiden 83 hane olduğunu belirterek, mahallede kalan 8 hanede toplam 26 kişinin yaşadığını sözlerine ekledi.

Her yıl ekim ayının son haftasında mezarlıkta kendiliğinden çıkan sarı zambaklar 1520 gün mezarlıkta görsel bir şölen sunuyor. Mezarlıkta kendiliğinden açan sarı zambakların güzelliğini gören vatandaşlar hem mezarlıkta dualarını ediyor, hem de sarı zambakların güzelliğini fotoğraflıyorlar.

