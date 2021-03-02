Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

DHA

Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki Dericiler Sitesi'nde, plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-03-02 14:14:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da çıkan yangında, yükselen dumanlar şehri kapladı
YEREL HABERLER Manisa'da çıkan yangında, yükselen dumanlar şehri ...
Akhisarspor'a artçı şok
YEREL HABERLER Akhisarspor'a artçı şok
Şehzadeler Belediyesi esnafın pandemi yüküne omuz verdi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi esnafın pandemi yüküne omuz ...
Kula'daki okullarda yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Kula'daki okullarda yüz yüze eğitim başladı
Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı Yeni normalleşme ile orta riskte ilan edilen Manisa'da açılan okullar hem velilerin hem de çocukların yüzlerini güldürdü Ateşleri ölçülerek okula alınan öğrenciler okullarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi
YEREL HABERLER Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı Yeni ...
Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan normalleşme uyarısı Kula Kaymakamı Kemal Duru: "Kurallara uyalım ki yüksek risk grubuna girmeyelim"
YEREL HABERLER Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan normalleşme ...
Soma sokaklarında bakım onarım işleri devam ediyor
YEREL HABERLER Soma sokaklarında bakım onarım işleri devam ediyor
Güzelyurt Mahallesi’ne yeşillendirme çalışması
YEREL HABERLER Güzelyurt Mahallesi’ne yeşillendirme çalışması
'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER 'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Vali Karadeniz Soma’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Soma’da incelemelerde bulundu
Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul bahçesinde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul ...
Otomobilde 1846 parça Roma ve Bizans dönemine ait eser ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde 1846 parça Roma ve Bizans dönemine ait ...
Kula'daki mahalle okulları öğretmenlerine aşılama başladı
YEREL HABERLER Kula'daki mahalle okulları öğretmenlerine aşılama ...
Yunusemre Belediyesinde kadrolu işçileri sevindiren imza
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinde kadrolu işçileri sevindiren ...
Yunusemre ile Türkçe öğreniyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre ile Türkçe öğreniyorlar
Nursena, akülü sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Nursena, akülü sandalyesine kavuştu
Tarım ilacından zehirlenen 100 bin bal arısı telef oldu
YEREL HABERLER Tarım ilacından zehirlenen 100 bin bal arısı telef ...
Akhisar’da yaya geçitleri ve 'önce yaya' ikonları yenilendi
YEREL HABERLER Akhisar’da yaya geçitleri ve 'önce yaya' ikonları ...
Manisa'da zehirlenen binlerce arı telef oldu Üretici Halil Avcı: “Ben yandım başka arıcılar yanmasın”
YEREL HABERLER Manisa'da zehirlenen binlerce arı telef oldu Üretici ...
Salihli'de 'Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar' projesi
YEREL HABERLER Salihli'de 'Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar' ...
Akhisarspor'un kahır sezonu
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kahır sezonu
Manisa'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi Bin 646 parça tarihi eser kaçakçıların ellerinden kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ...
Salihli emniyetinden sürücülere emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER Salihli emniyetinden sürücülere emniyet kemeri ...
Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra bulundu Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 gündür kayıp olan ve aranan zihinsel engelli adam yapılan çalışmalar sonunda bulunarak ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra ...