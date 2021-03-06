Kuru sıkı tabancayla oynayan genç kendini vurdu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuru sıkı tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini yaralayan 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru sıkı tabanca ile oyun oynayan 16 yaşındaki B.K. silahın birden ateşlenmesi sonucu kendini vurdu. Kuru sıkı tabancadan sıçrayan barut nedeniyle yaralanan B.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan B.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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