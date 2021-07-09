Tarım işçileri arazide aşılanıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, mobil aşı ekipleri mevsimlik tarım işçilerine arazide aşılama çalışması yapmaya devam ediyor.

Kula'da pandemi ile mücadelenin ardından aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürerken, ilçede bağışıklığın artırılması için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşılama çalışmaları devam ederken, mobil aşı ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama yaşının 18 yaş üstüne kadar gelmesinin ardından yaz aylarıyla birlikte ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılanması için sahaya inen mobil aşı ekibi, ilçeye bağlı mahallelerdeki tarım işçilerini aşılamaya devam ediyor.

İlçede bağışıklığın artırılması için aşılamada yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, tarım işçilerinin de mobil aşı ekibi ile aşılandığını söyledi. Sahada yapılan aşı çalışmalarının ayrıca talebe göre olduğunu da ifade eden Dr. Ayyıldız, tarım işçileri gibi sahada çalışan vatandaşların ve iş sahiplerinin talebi doğrultusunda sahada aşı çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

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