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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa CBÜ 'BİLTEVT 2021'e ev sahipliği yaptı

İHA

Manisa CBÜ 'BİLTEVT 2021'e ev sahipliği yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile sekretaryasını Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun yürüttüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT 2021) Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi”nin açılışı ve “Engelsiz Bilişim 2021 Ödül Töreni” gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen kongre ve ödül törenine, Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Ümit Rona, Anadolu Üniversitesi Rektör Yrd. ve Açık Öğretim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Kaya, Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan Nişancı, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı Deniz Çağlayan Gümüş, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Nilay Kayhan, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun, RTÜK Temsilcisi ve RTÜK Üst Kurul Uzman Yrd. Aylin Çam, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kongreye destek veren kurum yetkilileri ve engelli vatandaşlar katıldı.
Kongrenin açılış konuşmaları, MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından gerçekleştirildi.
Konuşmasında, günümüzde bilgi ve teknolojinin hızla geliştiğini ve eğitim alanında gerçekleşen uygulamaların pandemi döneminde çok daha değerli olduğunu kaydeden Rektör Ataç, üniversite olarak engelli bireylerin bilgiye erişme hızını, tüm engelleri kaldırarak sunmakta olduklarını ve bu kongrenin, alandaki sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çıktı sunmak amacıyla çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.
AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç’un çevrimiçi olarak katıldığı törende; erişilebilirlik çalışmalarına hız verildiğini belirten, engelli ve yaşlı hizmetlerinde dijital dönüşüm alanında önemli gelişmelere imza atıldığını aktaran Uzman Dr. Koç, bilişim alanı ile mimari tasarımlarda erişilebilirliğin göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, üretimde erişilebilirliği çok önemsediklerine, kamu ve özel sektörü teşvik ettiklerine dikkat çekti.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelerin bireylerin yaşamlarını temelden etkilediğini, bilişim teknolojileri vasıtasıyla istenilen bilgilere geleneksel yollara göre çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabildiğini, bu kapsamda en önemli unsurlardan birinin de internet ve bilişim teknolojilerinin kullanımı olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Manisa Celal Bayar Üniversitemiz ev sahipliğinde, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve paydaş kurumların desteği ile yürütülen engelsiz bilişim projeleri sayesinde engelli vatandaşlarımızın bilişim hizmetlerine etkin, kolay ve hızlı ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Manisa Celal Bayar Üniversitemiz ve tüm paydaş kurumlara teşekkür eder, engelli vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerine ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmaların devam etmesi temennisi ile sevgilerimi sunarım” ifadelerini kaydetti.
“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT 2021) Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi” Şevval Koç tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrasında Vali Yaşar Karadeniz tarafından Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine 'Engelsiz Bilişim Ödülleri’nin verilmesiyle sona erdi.

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