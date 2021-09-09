Manisa'da kurtuluş günü etkinliklerinde tiyatro sürprizi Sembolik 'Kurtuluş Koşusu' gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, şehir merkezindeki muhtelif noktalarda doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirerek, Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa’da yaşananları anlatan skeçler sergiledi. Ayrıca Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla sembolik 8 Eylül Kurtuluş koşusu düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’unu yıldönümü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla şehir merkezinde Ulupark, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarzan Meydanı Ulupark mevkii ve Atatürk Kent Parkı içinde doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Manisa’nın Kurtuluş Savaşı dönemindeki direnişlerini anlatan skeçlerde, dönemin milli mücadelede önemli rol oynayan isimleri anıldı. Manisalı vatandaşlar, sürpriz tiyatro gösterileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, oyunları beğeniyle karşıladı ve gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, performanslarıyla tam not aldı.

Sembolik 'Kurtuluş Koşusu' gerçekleştirildi

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sembolik koşu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan koşuya Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan atletler 8 Eylül Caddesi, Sultan Cami, İzmir Caddesi, Lale Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı ve İngolstadt Bulvarı üzerinden Atatürk Kent Park'a ulaştı. Manisa BBSK'lı atletleri Atatürk Kent Park'ta Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan ve Mustafa Duman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir karşıladı.

Koşunun sonunda sporcular yanlarında getirdikleri Türk Bayrağı ve Kuranı Kerimleri Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne teslim etti. 8 Eylül Kurtuluş Koşu'nun ardından Atatürk Kent Park'ta da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği etkinlik, 10'uncu Yıl Marşı'nın söylenmesi ile son buldu. Atatürk Kent Park'ta bulunan vatandaşlar da 10'uncu Yıl Marşı'na ellerindeki bayraklarla eşlik etti.

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