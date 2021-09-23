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Manisa çevreci otobüsleriyle Türkiye’nin lideri Türkiye’nin en fazla elektrikli otobüs filosuna sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem yakıttan tasarruf ediyor hem de doğayı koruyor Elektrikli otobüsler sayesinde doğaya salınan karbon oranı sıfıra inerken, 500 bin litre yakıttan da tasarruf edilmiş oldu

İHA

Manisa çevreci otobüsleriyle Türkiye’nin lideri Türkiye’nin en fazla elektrikli otobüs filosuna sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem yakıttan tasarruf ediyor hem de doğayı koruyor Elektrikli otobüsler sayesinde doğaya salınan karbon oranı sıfıra inerken, 500 bin litre yakıttan da tasarruf edilmiş oldu

Araç filosundaki 22 adet elektrikli otobüsle Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, elektrikli otobüsler ile hem karbon salınımını sıfıra indirdi hem de yıllık 500 bin litre yakıttan tasarruf sağladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MANULAŞ) bünyesinde yer alan 13 adet 18 metrelik elektrikli otobüse geçtiğimiz günlerde dahil olan 18 metrelik 7 adet ve 25 metrelik 2 adet elektrikli otobüsle filosunu daha da büyüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Bünyesindeki 22 elektrikli otobüs ile Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan il konumunda bulunan Manisa, hem çevreye duyarlı hem de yakıt tasarrufuyla diğer illere de örnek oluyor. Yazılım ve tasarımı yüzde yüz yerli olan elektrikli otobüsler, USB şarj ve WİFİ gibi yeni teknoloji hizmetleriyle de hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden tam not aldı. Elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar çevreye duyarlı bir büyükşehir belediyesine sahip oldukları için çok şanslı olduklarını belirterek, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversite eğitimi için şehir dışından Manisa’ya gelen öğrenciler ise, elektrikli otobüsler sayesinde ulaşımın daha kolay hale geldiğini ifade ederek, bu araçların sayısının artmasını istedi.

“Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosu”
Türkiye’nin en fazla elektrikli otobüsünün Manisa’da olduğuna dikkat çeken MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 22 adet elektrikli otobüs ile Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahibiz. Filomuzda yer alan 20 adet 18 metre aracımızın her biriyle 120 kişi, 2 adet 25 metrelik aracımızla da araç başına 190 kişi taşıma kapasitesine sahibiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisa genelinde elektrikli araçlarımızla 6 hatta günde 200 sefer yapıyoruz. Yılda ortalama 1 milyon 250 bin kilometre yol kat ediyoruz. Elektrikli otobüslerimizin alçak tabanlı oluşu, engelli vatandaşlarımıza uygun oluşu, çevreye duyarlı oluşu, ayrıca vatandaşlarımıza sunduğumuz WİFİ internet bağlantısı, USB şarj ile telefon ve tabletlerini şarj etme imkanı, sesli anons sistemi gibi sebeplerden dolayı diğer otobüslere göre avantaj sağlamakta” dedi.

“Karbon salınımı sıfıra indi”
Elektrikli otobüslerle karbon salınımının sıfıra indiğine dikkat çeken Temiz, “Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu açıklamalarda karbon salınımının yüzde 23’ü ulaşım araçlarından kaynaklanmakta. Biz, yeni aldığımız elektrikli otobüslerimiz sayesinde yıllık kat ettiğimiz 1 milyon 250 bin kilometre yol için yapacağımız karbon salınımını sıfıra indirmiş durumdayız. Yaşanabilir Manisa, yaşanabilir bir dünya için elimizden geleni yapmaktayız” diye konuştu.
Yakıt giderlerine baktıklarında işletme maliyetlerinin uygunluğunun da elektrikli otobüslerin kullanılma avantajlarından bir tanesini oluşturduğunu kaydeden Temiz şunları söyledi:
“25 metrelik bir otobüsümüzün işletme maliyeti kilometre başına 75 kuruş iken, aynı boyutlardaki bir dizel otobüsün maliyeti ortalama 3 TL. Karbon salınımı olarak bir yılda yapmış olduğumuz 1 milyon 250 bin kilometreyi normal şartlarda dizel araçlarla yapmış olsak 3 bin tonluk bir karbon salınımı yapmış olacaktık. Fakat bunu elektrikli araçlarla sıfıra indirdik. Dizel araçlarla yapılan bu karbon salınımını filtreleyebilmek için her gün 50 bin ağaca ihtiyacımız olacaktı.”

Yılda 500 bin litre yakıt tasarrufu
MANULAŞ’ın araç filosuna dahil olan elektrikli otobüsler sayesinde yılda 500 bin litre yakıt tasarruf sağladıklarının da altını çizen Temiz, “Elektrikli otobüs filomuzla birlikte şantiye ve şarj istasyonumuzda faaliyete geçti. 22 adet elektrikli otobüsümüzün şarjını aynı anda yapabiliyoruz. 4 saatlik bir zaman diliminde araçlarımız şarj oluyor ve 250 kilometre menzile kadar hareket kabiliyeti bulunuyor. Elektrikli otobüslerimizle günde 6 hatta 200 sefer ve 3 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz. Yıllık bazda 1 milyon 250 bin kilometre yol yapmış oluyoruz. Eğer ki dizel araçlarla bu yolu yapmış olsaydık 500 bin litre yakıta ihtiyacımız olacaktı. Biz elektrikli araçları seçtiğimiz için hem bu yakıt giderinden hem de karbon salınımının sıfır olması nedeniyle doğayı da kirletmemiş oluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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