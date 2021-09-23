5 evin bahçesinde 43 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde aynı mahalledeki 5 evin bahçesinde toplam 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada H.İ.T. (69) isimli şahsın bahçesinde 4 kök, N.B. (74) isimli şahsın bahçesinde 8 kök, T.D. (47) isimli şahsın bahçesinde 16 kök, H.İ.T. (70) isimli şahsın bahçesinde 9 kök, N.Ö. (76) isimli şahsın bahçesinde 6 kök, olmak üzere 5 şüphelinin bahçesinde toplam 43 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.