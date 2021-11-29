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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkes kökenli AK Parti'li vekilden kirli propagandaya sert tepki

İHA

Çerkes kökenli AK Parti'li vekilden kirli propagandaya sert tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin (DW) Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef alan haberine sert tepki gösterdi. Çerkes kökenli bir milletvekili olarak Alman DW kanalının Türkiye aleyhine iddialarını asla kabul etmediğini vurgulayan Baybatur, “Kurtuluş Savaşında ve modern Türkiye’nin inşasında asli unsur olarak yer alan Çerkesler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli birlik ve beraberliği aleyhinde her türlü faaliyetin karşındadır” dedi.
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef alan haberini, Çerkes kökenli olan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da sert bir dille kınadı. Murat Baybatur, Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman devletinin yayın kuruluşu Deutsche Welle Türkçe’nin, Çerkeslere Türkiye'de asimilasyon uygulandığı iddiasını, Türkiye’yi polorize etmeye yönelik beyhude çabalarından biri olarak niteledi. DW’nin habercilik adı altında Türkiye’de yıllardır 5’nci kol faaliyeti yürüttüğünü belirten Baybatur, “Türkiye’de üniversitelerde Çerkesçe bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesçe dersleri konulmuştur. Türkiye’de Çerkesler hayatın her alanında özgürce yer alabiliyorken, kirli propagandanız yürümeyecek. Bu tür kirli emellerin bizde işlediği yıllar çok geride kaldı” dedi.
Çerkeslerin, zor zamanlarında kendilerine kucak açan gönlü güzel, kadirşinas Türk milletiyle 150 yılı aşkındır etle tırnak gibi bir ve beraber yaşadığının altını çizen Baybatur, açıklamasına şöyle devam etti: “Osmanlı topraklarına muhacir olarak gelen Çerkesler, Kurtuluş Savaşı'nda aktif rol almış, cephede Anadolu insanıyla omuz omuza mücadele etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda ve modern Türkiye’nin inşasında da asli unsur olarak yer almıştır. Çerkesler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli birlik ve beraberliği aleyhinde her türlü faaliyetin karşındadır. Gönlümüz bir, ufkumuz bir. Fitne tohumları ekmeye çalışanlara inat 84 milyon bir ve bütün olarak 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”

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