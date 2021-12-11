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AK Parti'li Gündoğdu: "Yaşanan sıkıntıları çözecek tek partiyiz" AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu Manisa'da açıklamalarda bulundu: "Hem terörle mücadelenin karşısında durup hem de Cumhur İttifakını gayri milli ilan etmek, sanırım Urfa'nın fındığın yüzde 42'sini yetiştiren il olduğu tespitindeki hezeyan gibidir" "Buradan Manisalılara çağrıda bulunuyorum. Kılıçdaroğlu üzümü de başka bir ile yazmasın. Urfalılara da aşk olsun diyorum. Maden fındığın yüzde 42'sini siz yetiştiriyordunuz da bunu milletten niye sakladınız" "Biz bu millete hiç yanlış yapmadık. Zaman zaman eksikliklerimiz sıkıntılarımız olabilir. Bugün de ekonomik sıkıntıları görüyoruz, farkındayız"

İHA

AK Parti'li Gündoğdu: "Yaşanan sıkıntıları çözecek tek partiyiz" AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu Manisa'da açıklamalarda bulundu: "Hem terörle mücadelenin karşısında durup hem de Cumhur İttifakını gayri milli ilan etmek, sanırım Urfa'nın fındığın yüzde 42'sini yetiştiren il olduğu tespitindeki hezeyan gibidir" "Buradan Manisalılara çağrıda bulunuyorum. Kılıçdaroğlu üzümü de başka bir ile yazmasın. Urfalılara da aşk olsun diyorum. Maden fındığın yüzde 42'sini siz yetiştiriyordunuz da bunu milletten niye sakladınız" "Biz bu millete hiç yanlış yapmadık. Zaman zaman eksikliklerimiz sıkıntılarımız olabilir. Bugün de ekonomik sıkıntıları görüyoruz, farkındayız"

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, yaşanan tüm sıkıntıların farkında olduklarını ve bu sıkıntıları giderebilecek tek partinin yine AK Parti olduğunu belirterek, "Milletimizin, gıda enflasyonundan, temel gıdadan etkilendiği sıkıntıların farkındayız. Emekliyi, dar gelirliyi, asgari ücretliyi, çalışanları, çiftçimizi tamamını yeniden değerlendirerek bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. Çünkü biz biliyoruz ki AK Parti ile Türk milletinin kaderi ortaktır. Bu ortaklığa kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Manisa'ya Teşkilat Akademisi eğitimi vermek için gelen AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın da katıldığı basın toplantısında konuşan Gündoğdu hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi hem de yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eğitimlerle teşkilatımızın donanımı artacak"
AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' eğitimi hakkında bilgi vererek açıklamasına başlayan Gündoğdu, "Genel merkezimiz ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi programı dolayısıyla Manisa'dayız. Bu program kurulduğumuz günden beri 2023 yolculuğunda her geçen gün birikimini artıran teşkilatımızın son önümüzdeki 2023 seçimine hem motivasyonunu artırmak, hem birikimini artırmak hem 2023'ün önemini paylaşmak için gerçekleştirilen bir toplantı. Belki de Türk siyasi tarihinde ilk diyebileceğimiz bir toplantı. Hem bizim hem farklı siyasi partilerin geçmişte isteyenlere yönelik parti yöneticisi olsun olmasın Siyaset Akademisi gibi çalışmaları olmuş ama teşkilat Akademisi, Teşkilatın liderlerinin geleceğe hazırlanması için bir ilk. Şu ana kadar 60 binin üzerinde teşkilat mensubumuz bu liderlik eğitiminden geçti. Program tamamlandığında 9596 bin arkadaşımızın donanımını artırdığı bir kazancı elde etmiş olacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'na fındık göndermesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hezeyan halinde olduğunu kaydeden Gündoğdu, "Bir tezkere oylamasında görmüş olduğumuz gerçekler art arda devam edip geliyor. Önce genel merkezlerine 'Sınır namusumuzdur' dediler, sonra tezkereye 'Hayır' dediler, sonra 'Bu tezkereye evet demek cumhuriyete ihanettir' dediler, sonra 'PKK'nın inlerini başlarına geçiririz' dediler. Ben de soruyorum sınır tanımınız mı değişti, namus tanımınız mı değişti? Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışına çıkmasına 'hayır' diyerek engel koyduğunuz sürece Kandil'i nasıl başlarına geçireceksiniz ve arkasından milletin çok da kabullenemediği bir tabloyla CHP'ye oy verenlerin milli, AK Parti'ye, Cumhur İttifakına oy verenlerin gayri milli olduğuna varan bir hezeyan ortaya koydular. Hem terörle mücadelenin karşısında durup hem de Cumhur İttifakını gayri milli ilan etmek, sanırım Urfa'nın fındığın yüzde 42'sini yetiştiren il olduğu tespitindeki hezeyan gibidir. Elbette buradan Manisalılara çağrıda bulunuyorum. Kılıçdaroğlu üzümü de başka bir ile yazmasın. Urfalılara da aşk olsun diyorum. Maden fındığın yüzde 42'sini siz yetiştiriyordunuz da bunu milletten niye sakladınız" şeklinde konuştu.

"Biz bu millete hiç yanlış yapmadık"
"Biz bu millete hiç yanlış yapmadık" diyerek yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Gündoğdu açıklamasını şöyle tamamladı:
"Zaman zaman eksikliklerimiz sıkıntılarımız olabilir. Bugün de ekonomik sıkıntıları görüyoruz, farkındayız. Ben MKYK üyesiyim. Cumhurbaşkanımız sahadan gelen tüm raporları dinliyor, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Allah'ın izniyle 2002 yılında 2 bin 200 dolar olan milli geliri 12 bin 500 dolara çıkaran bizdik 2013 yılında. Ondan sonra 15 Temmuz, IMF'yi kovduğumuz gün, darbe, dolar darbesi, başka girişimler. Şimdiki sıkıntılar dolayısıyla 8 bin 500 dolarlara indi. Bunu 8 bin 500 dolardan önce 12 bin 500 dolara sonra daha yukarılara çıkaracak olan yine biziz. Milletimizin, gıda enflasyonundan, temel gıdadan etkilendiği sıkıntıların farkındayız. Emekliyi, dar gelirliyi, asgari ücretliyi, çalışanları, çiftçimizi tamamını yeniden değerlendirerek bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. Çünkü biz biliyoruz ki AK Parti ile Türk milletinin kaderi ortaktır. Bu ortaklığa kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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