Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibi çocukların sevincine ortak oldu

Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibi Cumhuriyet Anaokulu’nun düzenlediği etkinliğine katılarak çocukların sevincini paylaştı.

Cumhuriyet Anaokulu’nun “Yeni yıl, yeni yaş” konseptiyle düzenlediği etkinliğe Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibi de katıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrenim gören tüm çocukların aynı günde hem doğum günleri hem de yeni yılı kutlandı. Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibi ise birbirinden renkli kostümler giyerek çocukların sevincini ikiye katladı. Tiyatro ekibi aynı zamanda dans gösterileri ve eğlenceli oyunlarla çocuklara unutamayacağı bir eğlence yaşattı.

Çocukların sosyal eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı da amaçlayan ve Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibinin de paydaşı olduğu bu etkinlik ailelerden tam not aldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Belediyemiz tiyatro ekibi, Cumhuriyet Anaokulu’nun düzenlediği anlamlı etkinlikte yer alarak çocuklarımızı sevindirdi. Rengarenk kostümlerle dans eden ekibimiz çocuklarımıza keyifli anlar yaşattı. Çocuklarımızın yüzlerini gülümseten bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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