Yeşilay’dan verimli tatil önerileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay’dan verimli tatil önerileri

İHA

Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, çocukların ve gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak, verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri için ailelere önerilerde bulundu.

Yeşilay’dan verimli tatil önerileri

Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, çocukların ve gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak, verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri için ailelere önerilerde bulundu.
Yarıyıl tatilinde çocukların ve gençlerin tatilde zamanını dengeli bir şekilde geçirmesini sağlamak konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirten Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, yarıyıl tatilinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanı kontrol altına almak için önerilerde bulundu. Bağımlılıklar konusunda sorunlar yaşayan aileleri YEDAM’dan destek almaya davet etti.
Yeşilay’ın çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olması için pek çok çalışma yürüttüğünü belirten Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ebeveynlere yarıyıl tatili için kontrollü teknoloji kullanımı sağlayan şu önerilerde bulundu: “Tatil dönemlerinde çocukların ekran karşısında geçirdikleri zaman artabiliyor ancak çocukların tatili verimli ve sağlıklı geçirmesi için bu sürenin kontrol altına alınması gerekiyor. Bu kapsamda ailelere önemli görevler düşüyor. Örneğin boş zamanlarda çocuklarla birlikte park ve bahçelerde temiz hava alabilir, basketbol ve voleybol sahalarında spor yapabilir, bisiklet ve paten kullanarak eğlenceli vakit geçirebilirler. Bunun yanı sıra evde de yapılabilecek birçok aktivite de var. Ebeveynler kendilerini rol model alan çocukları kitap okumaya, spor yapmaya, dans etmeye ya da sanatla uğraşmaya teşvik edebilir. Ailece yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenebilir veya üretebilirler. Bunları yapmak için internetten faydalanabilecekleri gibi, bu sırada çocuğa internetin doğru kullanımını uygulamalı bir şekilde öğretebilirler. Bunlar çocukların aşırı teknoloji kullanımının önüne geçmek için fayda sağlarken bir yandan da aile içi iletişimi güçlendirecektir. Tüm çocuklara ve ailelerine verimli geçen bir yarıyıl tatili diliyoruz.”

YEDAM’dan ücretsiz destek
Her bağımlılıkta olduğu gibi teknoloji bağımlılığının da oluşmadan önlenmesi gerektiğini vurgulayan Fulcun, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ve bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi için ailelerden bu önerilerimizi sadece yarıyıl tatilinde değil her zaman dikkate almalarını ve bağımlılıkları oluşmadan önlemek için duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bağımlılığın oluşması durumunda ise tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan YEDAM ekibimiz ile destek veriyoruz. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri YEDAM’dan destek almaya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Manisa FK, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
Turgutluspor, Çorum deplasmanında
YEREL HABERLER Turgutluspor, Çorum deplasmanında
Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor
YEREL HABERLER Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor
Manisa'da bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele ...
Tankerin alev alan lastikleri akaryakıt istasyonunda patladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tankerin alev alan lastikleri akaryakıt istasyonunda ...
Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı Patlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi ...
Yolların kapanmaması için seferber olan büyükşehire teşekkür
YEREL HABERLER Yolların kapanmaması için seferber olan büyükşehire ...
Genç iş insanlarından Turgutluspor’a baklavalı moral ziyaret
YEREL HABERLER Genç iş insanlarından Turgutluspor’a baklavalı moral ...
Manisa'da araması bulunan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da araması bulunan 3 şahıs yakalandı
Ecel direksiyon başında yakaladı
YEREL HABERLER Ecel direksiyon başında yakaladı
Ahmet Daşkan: “Pazar günü zafer bizim camiamızın olsun”
YEREL HABERLER Ahmet Daşkan: “Pazar günü zafer bizim camiamızın ...
Şehzadeler’in minikleri ilk karne heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Şehzadeler’in minikleri ilk karne heyecanını yaşadı
Yunusemre'nin güreşçi kardeşleri Kerem Kamal'ı örnek alıyor
YEREL HABERLER Yunusemre'nin güreşçi kardeşleri Kerem Kamal'ı örnek ...
Manisa FK'da Kemal Rüzgar gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Kemal Rüzgar gitti
Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü ...
Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü ...
Turgutlu’da kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Turgutlu’da kaza: 1 ölü
Manisa’da “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” programı gerçekleştirildi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “Açık Kapı ve CİMER’i topladığımızda 7,5 milyon yapıyor, bizim gibi kurumlara yapılan başvurularla 2021 yılında 8 milyon başvuru yapılmış"
YEREL HABERLER Manisa’da “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” ...
Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs uyuşturucuyla ...
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 79'u geçti
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç: Tavsiye kararlarına uyma ...
Yunusemre’de minikler çocuk şenliği ile coşacak
YEREL HABERLER Yunusemre’de minikler çocuk şenliği ile coşacak
Turgutluspor'a kahvaltılı moral
YEREL HABERLER Turgutluspor'a kahvaltılı moral
Başkan Yılmaz: "Manisa, ihracat rekoru kırdı" Manisa TSO Ocak ayı meclis toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Manisa, ihracat rekoru kırdı" Manisa ...
Yunusemre’den Manisaspor'a moral ziyareti
YEREL HABERLER Yunusemre’den Manisaspor'a moral ziyareti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.