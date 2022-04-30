Somaspor, Trabzon'da terleyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Somaspor 52 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Play-Off oynamayı garantileyen 1461 Trabzon ise 70 puanla 3'üncü basamakta. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-04-30 11:32:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.