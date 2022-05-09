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Sosyalleşmek için judoya başlayan Sümeyye, dünya şampiyonluğu yolunda

DHA

Sosyalleşmek için judoya başlayan Sümeyye, dünya şampiyonluğu yolunda


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde içine kapanık yapısı nedeniyle ailesinin sosyalleşmesi için judoya gönderdiği Sümeyye Kaya (17), bu yıl içinde 3 madalya kazandı. Paris'te düzenlenecek Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda da 19 Mayıs'ta mindere çıkacak olan Sümeyye Kaya, "Ülkemi gururlandırmak ve bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Hedefim, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.
İçine kapanık yapısı nedeniyle ailesinin 9 yıl önce judoya gönderdiği Hasan Türek Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sümeyye Kaya, bu yıl ilk kez yarıştığı gençler kategorisinde başarıdan başarıya koşuyor. 13 Şubat'ta Okul Sporları Türkiye Gençler Judo Şampiyonası ile 13 Mart'ta Gençler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaya, son olarak 27 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 78 kiloda 3'üncü oldu. Yunusemre Belediyespor'un sporcusu, milli judocu Kaya, 19 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
'SOSYALLEŞMEK İÇİN JUDOYA BAŞLADIM'
Judo sporuna sosyalleşmek için başladığını aktaran Sümeyye Kaya, "İçime kapanık bir çocuktum, arkadaş çevrem yoktu. Sınıfıma gelen bir arkadaşımın judo sporu yaptığını öğrendim. Arkadaşımın sayesinde 9 yıl önce judo sporuyla tanıştım. Ailemin de desteğiyle spora başladım. İçime kapanık olduğum için ilk bir ay ablamda judoya gelerek bana eşlik etti. Judoya geldikçe açıldım ve arkadaşlarım olmaya başladı. Derslerimden aldığım verim ve derslerimdeki başarım arttı. Judo sayesinde özel okullara gitmeye başladım" dedi.
'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'
Hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonu olduğunu dile getiren Kaya, "Bu yıl içerisinde 3 madalya aldım. İlk olarak liseler arası Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum. Son olarak Atina'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 3'üncü oldum. Ülkemi gururlandırdım. İnşallah daha iyi bir şekilde gururlandırmak nasip olur. Önümüzde Paris'te düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Ülkemi gururlandırmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Hedefim, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak" diye konuştu.
'DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANACAĞINDAN EMİNİM'
Sporun çok faydasını gördüğünü ve çevresindeki tüm insanlara spor yapmayı önerdiğini anlatan Kaya, "Spor, insana hayatındaki her alanda başarı getiriyor. Bazı aileler dersleri kötü etkilediğini düşünür ama bence aksine verimi artırıyor. Spor ile çocuklar kötü arkadaşlık ile maddelerden uzak duruyor. Her birey spor yapmalı" ifadelerini kullandı. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir de "Sümeyye çok azimli, hırslı ve akıllı bir sporcu. Bunun mükafatını son bir ay içerisinde 3 madalya ile süsledi. Şu an Paris'te düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası için planlı ve düzenli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sümeyye'nin hedefi, dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bunun için mücadele veriyoruz ve kazanacağından da eminim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-05-09 11:05:22

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