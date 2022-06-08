Mutlu ve Lalapaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor

Yunusemre Belediyesi, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor. Bu konuda açılan davaları kazandıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Lalapaşa ve Mutlu’da kentsel dönüşümün sonuna geldik. Hak sahiplerimizle sözleşme sürecine başlayacağız” dedi.

Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda 34 madde görüşüldü. Yunusemre Belediyesi’nin Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yapacağı kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde belediye başkanına yetki verilmesi maddesi toplantıda gündeme geldi. Yaşanan mahkeme sürecinin olumlu sonuçlandığını duyuran Belediye Başkanı Çerçi, süreç hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Çerçi, yaptığı konuşmada, “Lalapaşa ve Mutlu mahallesinde açılan davaları kazandık. Sürecin sonuna geldik. İmar uygulamaları da yapıldı. 4 etap halinde yapım projeleri, uygulama projeleri bitti. Bakanlık tarafından da onaylandı. Belediyeden projeleri biten alanların ruhsatlarını hazırlıyoruz. Alınmış ruhsat numaratajı ile beraber vatandaşa giderek sözleşme yapalım diyeceğiz. Büyük oranda vatandaşlarımız bunu talep ediyor bizden. Onun için ruhsatını bu günlerde çıkartıyoruz. Meclisten yetki alıp vatandaş ile başkan ya da başkan adına yetkilendirilecek görevlinin sözleşme imzalaması gerekiyor. İmzalardan sonra etap etap ihaleye çıkacağız. Lalapaşa ve Mutlu’da kentsel dönüşümün sonuna geldik. Bunu gerçek anlamda başarmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Bu da hayırlı bir iş, vatandaşı ev sahibi yapacağız” diye konuştu. Madde oy çokluğuyla meclisten geçti.

Tarımsal Hizmetler, Arşiv, Koordinasyon İşleri, Dış İlişkiler, İnovasyon ve Teknoloji, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Alınan karar çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ismi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün ismi Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ismi de Kültür İşleri Müdürlüğü olarak değiştirildi. Temmuz ayı meclis toplantısının 5 Temmuz Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

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