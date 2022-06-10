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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa ve Oş arasında iş birliği protokolü imzalandı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kardeş şehir Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve Kırgızistan heyetini konuk etti. Başkan Ergün, konuk heyete Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hakkında bilgiler verirken, iki şehir halkı arasında kültürel iş birliği kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.

Manisa ve Oş arasında iş birliği protokolü imzalandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kardeş şehir Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve Kırgızistan heyetini konuk etti. Başkan Ergün, konuk heyete Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hakkında bilgiler verirken, iki şehir halkı arasında kültürel iş birliği kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.
Manisa'nın kardeş şehir olan Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri olan Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyet Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da hazır bulunduğu ziyarette Belediye hizmetlerinin deneyimlerinin paylaşılmasına ve iki şehir halkı arasında kültürel iş birliği noktasında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ergün, ziyarette konuk Belediye Başkanı Almaz Mambetov'a çeşitli hediyeler takdim etti. Mambetov ise, Başkan Ergün'e Kırgızistan'a özgü hediyeler takdim etti. Türkiye ve Manisa'ya hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ergün, "Manisa'mız bir buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla tarım, tarih ve sanayi anlamında önemli bir şehir. Geçmişten gelen birçok tarihi eserlerimiz var. 473 yıldır kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimiz var. Bulunduğumuz hizmet binasına da taşınalı 1 sene oldu" dedi.

“Manisa gelişmekte olan bir şehir”
Manisa'nın gelişmekte olan bir şehir olduğunu belirten Başkan Ergün, "İmar plan çalışmalarımızla Manisa kabuğunu kırma noktasına yeni bir hamle yapacak. Önümüzdeki 510 yıl içerisinde nüfus da planlı bir imar çalışmasıyla önemli ölçüde artacaktır. Organize sanayiye de her geçen gün ilave ekler geliyor" diye konuştu.

"Önceliğimiz insan"
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerinin insan ve çocuklar olduğunu söyleyen Başkan Ergün, "Bu açıdan çevresel yatırımlarımız önceliklerimiz arasında. İlin genelinde 19 tane atıksu arıtma tesisi işler hale getirildi. Bir diğer önemli çevresel yatırımımız ise çöp noktasında. 45 sene öncesinde il genelinde çöpler vahşi bir şekilde depolanırken, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisimiz ile bunu ortadan kaldırdık. Bu noktada yakma tesisini de hayata geçirdik. Bugün orada üretilen enerji 120 bin hanenin aydınlatmasına tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız üretimi arttıracak projeleri desteklemek"
Büyükşehir Belediyesi'nin bütün çalışmalarının rutin olarak devam ettiğini kaydeden Başkan Ergün, "Bu dönemde en çok odaklandığımız alanlar kırsal kalkınma, altyapı ve yol. Geçtiğimiz sene bin 313 kilometre asfalt attık. Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesi de üretim. Bu bağlamda kırsal kalkınma noktasında sera, meyve fidanı gibi birçok alanda küçük üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Önemli olan onların gelirlerini arttıracak ve üretimi arttıracak projeleri desteklemek" diye konuştu.

Başkan Ergün'ü Kırgızistan'a davet etti
Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ise, "Kabulünüz için sizlere teşekkür ediyoruz. Vakit darda olsa bugün ve yarın bahsettiğiniz konuları sahada incelemeye çalışacağız. Bizim kardeş olmamızın üzerinden 25 yıl geçmiş. İnşallah bu 25 yıl içerisinde neler yapılmış yapılmaksızın bakmaksızın bundan sonrası için yeni bir sayfa açarak sizin tecrübelerinizden de faydalanacak şekilde kardeşlik iş birliğini güçlendirmek istiyoruz. Ekim Ayı'nda bizim şehrimizin her yıl yaptığımız geleneksel Oş şehri günleri oluyor. Oraya bütün kardeş şehirlerimizi davet etmek istiyoruz. İlk daveti de size yapıyoruz" dedi.

"Sizleri aklımızdan çıkarmıyoruz"
Kırgızistan ve Oş şehri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Almaz Mambetov, "Şehrimiz ipek yolundaki önemli şehirlerden bir tanesi. Bizim burada kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu nedenle sizleri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Manisa gelişen bir şehir. Sizden de dinledik. En önemlisi sanayi şehri. Biz bu sanayinin bizim bölgemize de gelmesi için sizlerin desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İş birliği protokolü imzalandı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov arasında iş birliği protokolü de imzalandı. İmzalanan protokolle belediye hizmetlerinin deneyimlerinin paylaşılmasına ve iki şehir halkı arasında kültürel iş birliği kurulmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Protokolün ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarını yemekte misafir etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında konuklarını gezdirerek bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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