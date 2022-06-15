Gördes’te TÜBİTAK 4006 Proje Sergisi açıldı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları çerçevesinde Manisa'dan kabul edilen 24 projeden 9'unun yer aldığı Gördes ilçesinde açılan sergi ile projelerin tanıtımı yapıldı.

Gördes Fatih Ortaokulunda açılan proje sergisinde, Gördes Anadolu Lisesi, Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gördes Cumhuriyet Ortaokulu, Gördes Şehit Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu, Gördes Güneşli Ortaokulu, Gördes Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu, Gördes Yakaköy Orta Okulu ve Gördes Fatih Ortaokulunun projeleri yer aldı. Sergi açılışına Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, STK temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 83 öğrenci, 11 öğretmen tarafından hazırlanan proje sergisi büyük beğeni topladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasının ardından açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelik, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları çerçevesinde Manisa il genelinde kabul edilen 24 bilim fuarından 9'u Gördes ilçe okullarımız tarafından gerçekleştirildi. Projelerin ilçemize bağlı olan 9 okulda yapılması büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. İnşallah gelecek yıl 4007 Bilim Fuarına başvurarak tüm okullarımızın aynı günde festivali yapmayı planlıyoruz" dedi.

Açılış konuşmasından sonra protokol üyeleri tarafından sergi gezilirken projeyi hazırlayan öğrenciler projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

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