Alaşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından faaliyetleri devam eden evde bakım hizmetleri çerçevesinde hasta, felçli, bakıma muhtaç ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidilerek, ev temizlikleri, saç, sakal tıraşları yapılıyor.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından hasta, felçli, bakıma muhtaç ve 65 yaş üstü vatandaşlar için istekleri üzerine evlerine gidilerek, ev temizlikleri, saç, sakal tıraşlarını yapıyor. İki kadın bir erkek berberi ile beraber temizlik personelleri gelen talepler doğrultusunda bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların ayağına gidiyor.

İhtiyacı olan vatandaşlar Alaşehir Belediyesi 153 Zabıta Müdürlüğü veya belediyeye telefon ederek talepte bulunabiliyorlar. Alaşehir Belediyesi her türlü temizlik maddelerini karşılayarak, ücretsiz evde bakımları yapıyor.

Alaşehir Belediyesi tarafından sunulan evde bakım hizmetinden faydalanan 63 yaşındaki Hüseyin Çakıroğlu, belediyenin yapmış olduğu evde bakım hizmetlerinden yararlanmak ve tıraşını olmak için, talepte bulundu. Zabıta müdürlüğünü arayarak, talepte bulunan Hüseyin Çakıroğlu’nun taleplerini değerlendiren, belediye evde bakım ekibi, İstasyon Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Temizlik görevlileri evde oda temizliklerini yaptılar, pencereleri sildiler, dolapları sildiler, odalara paspas çektiler. Ayrıca ekipler mutfak temizliğini de yaparak bulaşıkları yıkadılar. Tekerlekli sandalyede hareket eden Hüseyin Çakıroğlu’nun saç ve sakal tıraşı da yapıldı.



"Emeği geçenleri kutluyorum"

Evde bakım hizmetinde emeği geçenlere teşekkür eden Hüseyin Çakıroğlu, "60 yaşımdayken boynumdaki şah damarlarımın pıhtı toplaması sonucu beyin kanaması geçirdim. Ameliyat oldum, ancak felçli kaldım. Sandalyeye mahkum kaldım. Eşim ve oğlumun destekleriyle yavaş yavaş kendimi toparlıyorum. Şah damarlarımın tıkanması sigara ve abur cubur yememe bağlıymış. Vatandaşlara tavsiyem sakın böyle bir şey yapmayın, sağlığınızı korumak için sigara içmeyin, abur cubur yemeyin, düzenli yemek yiyin. Ben sigara da çok içtim, abur cubur da çok yedim, cezasını çekiyorum. Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendim ve talepte bulundum. Sağ olsunlar geldiler, evimi temizlediler, taraşımı yaptılar. Allah razı olsun. Belediyemizin böyle sosyal hizmetler verdiği için, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz, sosyal belediyecilik ve kültür hizmetleri çerçevesinde, 'Yalnız Değilsiniz' sloganımızla, sağlık sorunu olan, hasta, felçli bakıma muhtaç olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde bakım hizmeti veriyoruz. Belediye personelimiz ve belediyemiz aracı ile talepte bulunan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık nedenleriyle, felçli, hasta ve 65 yaş üstü evde bakıma muhtaç vatandaşlarımız belediye zabıta müdürlüğü veya belediyemize ulaşarak talepte bulunabilirler. Tüm temizlik malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti verebilmek" dedi.

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