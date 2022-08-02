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Şehzadeler Belediye Meclisi gündemindeki 17 maddeyi karara bağladı

İHA

Şehzadeler Belediye Meclisi gündemindeki 17 maddeyi karara bağladı

Şehzadeler Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Mecliste Başkan Çelik, temmuz ayında belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verirken, gündemdeki 17 madde görüşülerek karara bağlandı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ağustos ayı meclis toplantısında, meclis üyelerine belediyenin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Temmuz ayında Kurban Bayramı'nın kutlandığını hatırlatan Başkan Çelik, belediyenin aldığı önlemler ile bayram süresinin ilçede sorunsuz bir şekilde geçirildiğini söyledi. Başkan Çelik, "Yine temmuz ayı içerisinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatandaşlarımız ile birlikte demokrasi nöbetimizi tutarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık. Gazilerimize de şükranlarımızı ve iyi dileklerimizi sunduk. Vatandaşlarımız demokrasiye olan inançlarını ve hain darbe girişimlerine geçit vermeyeceklerini, bu noktadaki kararlılıklarını bir kez daha yüksek bir tonda dile getirdi. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Projelerdeki son durumlar
Belediyenin projelerindeki son durum hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik şöyle dedi: "Bilindiği gibi 5 mahallemizi kapsayan, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projemizin ilk etabında yıkım çalışmalarımızı tamamladık. Buradan projemizle ilgili sevindirici bir gelişmeyi duyurmak istiyorum. Projemizin birinci kısmında yer alan 605 konut ve 54 dükkanın inşaatının başlaması için TOKİ başkanlığımız yapım ihalesini 28 Eylül'de gerçekleştirecek. İhale takviminin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının akabinde inşallah yapım çalışmalarına da start vereceğiz. Yarhasanlar Mahallesi’ndeki 1.453 metrekarelik alanda, hayata geçireceğimiz Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin yapım çalışmaları, Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi’nin restorasyonu ve 2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda hayata geçireceğimiz Kaykay ve Paten Parkı projemizin inşaatları devam ediyor. Parkımızı bu ay hizmete açmayı planlıyoruz. Diğer iki projemizde de çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Sacaklıuzunçınar Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Düğün Salonu ve Yazlık Düğün Alanı çalışmalarımız da sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bir ay içerisinde de nasip olursa çalışmaları tamamlayıp, burayı da halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Çavuşoğlu Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projemizin ihalesini yapmıştık, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma işe başladı. Karayenice Mahallemizdeki 27 bin metrekarelik bir alanda hayata geçireceğimiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz için, maliyet belirlenip uygulama projemiz hazırlanıyor. Akabinde de ihale birimine gönderilecek ve ihale tarihi alınacak. Kırançiftlik mevkiinde hayata geçirdiğimiz güneş enerji santralimizin yapım çalışmaları tamamlandı. Yüklenici firma yapması gerekenleri bitirdi. Yetkili kurumlardan santralin kabulü bekleniyor. 1 megawatlık santralimizde üreteceğimiz enerji ile Şehzadeler Belediyesi olarak ayda 450 bin TL kar edeceğiz. Ahmet Bedevi ve Okan Divrik Parkı’nın yürüyüş yollarını yenileyeceğiz. İhalesi tamamlandı. Ağustos ayı içerisinde yapımı başlayacak."

Eğitim destekleri
Şehzadeler Belediyesi'nin eğitim desteklerinden de söz eden Başkan Çelik, "Bildiğiniz üzere Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne eğitim öğretime ayrı bir önem veriyoruz. Eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarına imkanlarımız nispetinde cevap veriyor, öğrenci kardeşlerimizin projelerine destek oluyoruz. Belediyemizin destekleriyle elektrik elektronik ve makine mühendisliği öğrencileri elektronik harp sistemli Şehzade İHA adı verilen bir 'Avcı İHA' yaptılar. Bu İHA, semalarımızdaki düşman İHA'larının kumandayla olan bağlantısını kesecek ve onları düşürecek. Genç kardeşlerimiz projeleriyle 914 Ağustos tarihinde Kütahya'da düzenlenecek Teknofest'e katılacaklar. Yine aynı şekilde Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri belediyemizin destekleri ile hazırladıkları 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' ve 'Akıllı Ulaşım' projeleri ile Teknofest 2022 finalisti olma başarısı elde ettiler. Şehzadeler Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Yeter ki proje gelsin. Yeter ki üretecek olalım. Yeter ki yeni bir şeyleri ülkemize kazandıracak olalım. Bu noktada gençlerimizin emrinde ve hizmetindeyiz." şeklinde konuştu.

Toplu iş sözleşmesi kazanımları
Belediyenin şirketine bağlı olarak çalışan belediye personelleri için imzalanan toplu iş sözleşmesi ve bu sözleşmenin kazanımları hakkında ilgi veren Başkan Çelik, "Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası arasında belediye çalışanı 578 personelimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerini sonuçlandırdık ve toplu iş sözleşmemizi iki yıllığına imzaladık. İlave sosyal haklar hariç olmak kaydıyla, yemek, yakacak ve ikramiye ile birlikte temmuz ayında belediyemizde çalışan, bekar, çocuksuz en düşük maaş alan personelimiz, net 8 bin 216 TL alacak. Sonraki her 6 ayda bir de açıklanan enflasyon farkı, maaşlarına otomatik olarak yansıtılacak. Arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemiş olmanın iç huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Başkan Çelik'in konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. 17 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlanırken, Eylül ayı meclisinin 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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