Ormanda 1 kilo 700 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirildi



Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki jandarma operasyonunda, ormanda 1 kilo 700 gram esrar ile 180 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Afşar Mahallesi Yenimahalle mevkisindeki ormanda, izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bölgede yapılan aramada, boyları 50 ile 180 santimetre arasında değişen toplam 180 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Hint keneviri ve esrardan bir miktar örnek alındıktan sonra kalanı imha edildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

2022-08-04 09:55:51



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