Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi

En kolay ve güzel Aşure tarifi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde geçireceği ilk sezon öncesi antrenmanlara başladı. Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde ilk çalışmayı Muradiye Spor Salonu´nda yapan yeşil-beyazlılarda yeni yabancı transferlerden Evan Bruinsma da takıma katıldı. Sezona bol özel maç oynayarak hazırlanacak Manisa BŞB, 15-17 Eylül tarihleri arasında

Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Frutti Extra Cup'a katılacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-08-09 11:46:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.