Manisalılar Melek Mosso konseri ile coştu



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen konserde sanatçı Melek Mosso, coşku dolu bir gece yaşattı.

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında sanatçı Melek Mosso, konser verdi. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği binası önündeki Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Konserde Melek Mosso ve orkestrası, seslendirdikleri şarkı ve dans figürleriyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Melek Mosso'nun seslendirdiği parçalara zaman zaman eşlik eden Manisalılar, doyasıya eğlendi. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-09-01 23:43:14



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