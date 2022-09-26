Otomobilin çarptığı Fatmanur, son yolculuğa uğurlandı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Fatmanur İtik'in yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-09-26 17:20:05



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